В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина «Шоуду» из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани, передает РИА Новости.

Согласно прогнозу метеорологов, всю субботу в китайской столице ожидаются ливни с грозами, что уже достаточно сильно сказалось на расписании одного из наиболее загруженных аэропортов мира.

Аэропорт «Шоуду» с 00.00 до 23.59 субботы планировал принять 1995 рейсов и отправить 2021, из них 265 вылетов и 317 прилетов отменены.

По состоянию на 12.00 местного времени 30 прилетов задержаны, 131 отменен, также отменены 25 вылетов.

Согласно данным онлайн-табло, рейсы «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» не затронуты и выполняются по расписанию. Отменены 2 рейса авиакомпании S7 – в Гуанчжоу и в Шанхай.