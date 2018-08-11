В Пекине закрыли почти 170 туристических объектов из-за ливней

Администрация Пекина временно закрыла для посетителей 168 различных природных и архитектурных туристических объектов вблизи китайской столицы в связи с ожидаемыми ливнями и угрозой ЧП, следует из сообщения столичного комитета по туризму.

В списке среди прочего оказались и несколько секций Великой китайской стены вблизи Пекина, в том числе участки Мутяньюй и Сыматай.

В Пекине объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает ria.ru.

Синоптики ожидают, что в ближайшие 24 часа в некоторых районах Пекина и в соседних провинциях выпадет до 300 миллиметров осадков.

Ранее в субботу утром в районе Файньшань Пекина произошел горный обвал. Огромная горная масса объемом около 30 тысяч кубических метров обрушились прямо на автомобильную трассу, перекрыв движение. По счастливой случайности никто не пострадал.

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| 2018-08-11T13:36:49+00:00 12 августа 2018, 00:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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