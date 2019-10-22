В Пекине встретились министры обороны Азербайджана и Китая

Находящийся с визитом в Китае министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 22 октября встретился с членом Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР), Министром национальной обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.

Об этом сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и других сферах, представляющих взаимный интерес. Стороны, подчеркнув важность укрепления правовой базы для расширения сотрудничества в военной области между двумя странами, пришли к первоначальному соглашению о подписании юридического документа в этом направлении.