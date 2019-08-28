В Пекине проведена акция по уничтожению автомобилей-клонов такси

Масштабная показательная акция по уничтожению «поддельных» такси проведена в Пекине. Как сообщило в среду агентство «Синьхуа», накануне на одной из штрафных стоянок с помощью тяжелой строительной техники были уничтожены 180 автомобилей различных марок, окрашенных в стандартные цвета таксомоторов, однако использовавшихся частными водителями для нелегального извоза.

«Согласно разъяснению муниципальной транспортной комиссии, в целях усиления управления и контроля, обеспечения запретительного порядка в этот раз проведена акция по уничтожению автомобилей-клонов такси путем деформации их корпуса с помощью соответствующих технических средств», — говорится в сообщении. Одновременно предпринимаются меры по недопущению в дальнейшем нарушений в сфере перевозок пассажиров, запрещается продавать на вторичном рынке автомобили, использовавшиеся ранее в качестве такси и сохранившие их характерный внешний вид.

«Пекинские транспортные органы и далее будут принимать строгие меры в отношении выявления «черных» автомобилей, «клонов» такси, которые будут изыматься, а владельцы — подвергаться наказаниям», — отмечается в материале. Помимо штрафов, «нелегальных» таксистов в случае повторных нарушений будут лишать водительских прав, если их действия не имеют признаков уголовных преступлений. Пассажирам настоятельно рекомендовано не пользоваться подобным вариантом частного извоза «в интересах их же собственной безопасности и соблюдения законных прав».

В Пекине действуют многочисленные таксопарки, имеющие официальные лицензии, все автомобили должны быть окрашены в установленные цвета, а водители — носить форменную одежду. (ТАСС)