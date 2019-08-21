В Пекине открылась Всемирная конференция робототехники

Всемирная конференция робототехники (World Robot Conference 2019) открылась в среду в китайской столице. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в ней принимают участие около 300 предприятий из Китая и других стран мира.

В рамках конференции традиционно состоится форум для представителей отрасли и разработчиков, в котором принимают участие специалисты из Германии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, России, США, Швейцарии, Японии из других стран. В рамках панельных дискуссий они смогут обсудить интеграцию новейших технологий в производство, перспективы развития рынка и отрасли, а также стоящие перед сектором вызовы.

Однако наиболее зрелищным и популярным пунктом программы является непосредственно выставка: в экспозиции принимают участие более 700 образцов техники от роботизированных игрушек и гуманоидов до многотонных промышленных манипуляторов и экзоскелетов с искусственным интеллектом. Еще одним важным и популярным пунктом программы являются соревнования между командами разработчиков и инженеров. Площадь экспозиции составляет около 52 тыс. кв. м. Она поделена на четыре сферы применения робототехники: промышленность, сфера услуг, логистика и роботы для специальных задач.(ТАСС)