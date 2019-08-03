В Пекине около 40 человек госпитализированы из-за вероятной утечки хлора в бассейне

По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 19:00 по местному времени в бассейне «Жуйлай», который проходит тестовую эксплуатацию.

Сообщается, что у посетителей появились симптомы тошноты и головокружения. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.

По информации China Daily, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств аварии. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.

| 2019-08-03T08:23:28+00:00 3 августа 2019, 08:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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