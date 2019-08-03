В Пекине около 40 человек госпитализированы из-за вероятной утечки хлора в бассейне

По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки хлора в бассейне в районе Фаншань на юго-западе Пекина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 19:00 по местному времени в бассейне «Жуйлай», который проходит тестовую эксплуатацию.

Сообщается, что у посетителей появились симптомы тошноты и головокружения. Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения.

По информации China Daily, местные власти уже направили рабочую группу для выяснения обстоятельств аварии. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.