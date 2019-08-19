В Пекине назвали имена четырех ключевых организаторов протестов в Гонконге

Речь идет о медиамагнате Джимми Лае, ветеране борьбы за гонконгскую демократию Мартине Ли, влиятельной бывшей госслужащей Энсон Чан, которая еще в английские колониальные времена занимала пост главного секретаря («человек номер два») местной администрации, а также председателе Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае Альберте Хо. В статье они называются «проблемной гонконгской бандой четырех», которые открыто бросают вызов принципу «одна страна — две системы» и наносят колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге.

Главарем этой «банды» авторы статьи назвали медиамагната Джимми Лая (Ли Чжиин) — владельца оппозиционной газеты «Пинго жибао», которая часто выступает с критикой властей Китая. Известно, что этот миллиардер через своего американского помощника Марка Саймона поддерживает тесные связи с политической элитой США. Так, 9 июля этого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майкл Помпео, отмечают авторы статьи.

81-летнего юриста и правозащитника Мартина Ли называют «отцом гонконгской демократии». Этот деятель, выступающий за независимость Гонконга, тоже долгое время имеет связи с США. Также в контактах с американцами обвиняется Энсон Чан, которая в конце марта совершила визит в Вашинтон и встречалась там с Пенсом, а 6 августа была замечена в компании с сотрудницей генконсульства Соединенных Штатов в Гонконге Джули Иде. Четвертым в этом списке идет известный гонконгский продемократический политик Альберт Хо.

В воскресенье в центре города проходит очередной крупномасштабный митинг с участием десятков тысяч человек. Корреспондент ТАСС заметил в числе его участников Джимми Лая.