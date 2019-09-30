В ПАСЕ могут провести дебаты по протестам в Москве

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, сообщает РИА Новости.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

«Этот вопрос сначала долго обсуждался. Если мне не изменяет память, это предложение было либералов. Это будет обсуждаться в четверг, московские события. Это Совет Европы, будем смотреть, что они там будут обсуждать», — заявил Сеидов журналистам.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября, в ней снова после своего июньского возвращения будет участвовать российская делегация.