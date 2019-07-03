В партии Зеленского назвали возможность коалиции с партией Порошенко маловероятной

Создание коалиции между партией президента Украины Владимира Зеленcкого «Слуга народа» и политформированием бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» маловероятно, считает председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что это маловероятно, поскольку мы же говорили про «красные линии» и новые политические силы, с которыми нам бы было ближе по пути… Я слабо себе представляю, что партия «Слуга народа» может баллотироваться с партией, в которой большое число людей, на мой взгляд, запятнали себя с морально-этической точки зрения», — сказал Разумков в среду в эфире украинского телеканала NewsOne.

Он отметил, что пока не может точно быть уверен в том, кто именно войдет в коалицию. Чтобы это определить, необходимо дождаться выборов в Верховную раду.