В парламенте России ответили на слова генерала НАТО о возможной войне

В Госдуме и Совете Федерации прокомментировали заявление главы Международного военного штаба альянса генерал-лейтенанта Яна Брукса о проблемах в случае войны с Россией, передает «РИА Новости»в воскресенье, 4 ноября.

Ранее генерал-лейтенант заявил, что страны – члены НАТО столкнутся с серьезными проблемамив случае военного конфликта с Россией. Речь шла о недостаточной военной мобильности и вытекающих из этого трудностях в переброске солдат и техники на потенциальный Восточный фронт. Брукс указал, что решить эти проблемы можно, получив финансирование.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что подобные заявления призваны нагнетать обстановку, а их цель — лоббирование интересов компаний. «На самом деле всё нагнетание в Америке заканчивается в конечном счете деньгами», — указал депутат (iz.ru).

Аналогичную точку зрения высказал член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Он полагает, что таким образом Брукс пытался добиться увеличения финансирования.

Россия неоднократно указывала на наращивание активности стран – членов НАТО и приближении к границам страны, в том числе размещение военных баз на территории восточных государств Евросоюза.

Как отмечал замглавы российского МИДа Александр Грушко, в этом свете невозможно выстроитьнормальный диалог с Североатлантическим альянсом, поскольку он рассматривает Россию как противника, а не союзника.

44 просмотров