В Парламенте предложили отменить запрет на пленки для автомобилей

Депутат Милли Меджлиса, председатель партии «Вахдат» Тахир Керимли предложил отменить запрет на пленки для стекол автомобилей.

Как сообщил Report Т.Керимли, выписывание штрафов за нанесенные пленки вызывает недовольство граждан.

Депутат отметил, что в законодательство следует внести изменение, устранить запрет: «Применение этого закона абсурдно. Согласно международному законодательству, за исключением лобового стекла, на задние стекла автомобиля можно наносить пленку».

Т.Керимли напомнил, что недавно председателю правления Бакинского транспортного агентства Вюсалу Керимли также выписали штраф за нанесение пленки на стекла автомобиля.

Напомним, что согласно требованиям дополнения №1 к закону «О дорожном движении», при наличии с обоих сторон зеркал заднего вида, на легковых автомобилях разрешается использование покрытий (занавес или пленка) или изготовленных промышленным путем жалюзи. Кроме того, с учетом климатических условий Азербайджана, ежегодно с 1 мая по 15 ноября на этих стеклах разрешается использование жалюз, изготовленных промышленным путем.