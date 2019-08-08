В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана

Любые односторонние действия Соединенных Штатов на иракской территории, включая те, которые направлены против Ирана, опасны, заявил РИА Новости член Совета представителей Ирака (парламента) Саркаут Шамсулддин.
«Это действительно опасно, когда они (США — ред.) предпринимают односторонние действия, даже если это против Ирана, но на иракской земле. Это отрицательно скажется на наших отношениях и дестабилизирует ситуацию в Ираке, и это совсем не в интересах Соединенных Штатов», — заявил Шамсулдин.
Он добавил, что Вашингтону необходимо поговорить с Багдадом, прежде чем что-либо предпринимать.
| 2019-08-08T04:16:26+00:00 8 августа 2019, 08:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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