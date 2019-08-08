В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана

На вопрос о том, что можно сделать, чтобы смягчить нынешнюю ситуацию, иракский законодатель ответил, что Вашингтон может продолжить освобождать Ирак от действия антииранских санкций. Шамсулддин при этом отметил, что, хотя напряженность в отношениях между Ираном и США не повлияла на Ирак, ситуация может измениться.

«Я думаю, что если Ормузский пролив закроют, первой страной, которая сильнее всех ощутит на себе последствия этого, будет Ирак. Вся наша экономика держится на нефти и на Ормузском проливе… Мы надеемся, что ситуация разрешится мирным путем, потому что иначе мы сильно пострадаем», — подчеркнул Шамсулддин.