В парламенте Гренландии нашли плюсы в аренде острова США

Депутат от партии «Налерак» в парламенте Гренландии Пеле Броберг призвал обдумать плюсы покупки острова Штатами. Как сообщает Report, об этом  пишет местная газета Sermitsiaq,

Политик отметил, что выплаты в размере порядка $600 млн в год могут стать альтернативой субсидиям Дании.

Гренландия отказалась входить в состав Евросоюза, а теперь «настало время отказаться от «датского государственного сообщества», считает депутат.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии — автономии в составе Дании. Датский премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею абсурдной, после чего Трамп оскорбился ее словами и отложил визит в страну.

| 2019-08-31T18:41:07+00:00 31 августа 2019, 18:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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