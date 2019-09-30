В парламенте Азербайджана поднят вопрос о недостаточном соблюдении запрета на курение в закрытых помещениях

На сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Муса Гулиев поднял вопрос о недостаточном соблюдении требований закона «Об ограничении использования табачной продукции».

Он отметил, что закон запрещает курение в закрытых помещениях, однако этот запрет соблюдается не в полной мере.

Гулиев добавил, что это должно быть доведено до внимания соответствующих структур, чтобы вопрос был взят под контроль.

Также он сказал, что на телеканалах необходимо запретить рекламу энергетических напитков: «Вред, который энергетические напитки наносят здоровью детей, подростков, молодежи — медицинский факт. Весь мир бьет тревогу по этому поводу. К сожалению, на всех частных телеканалах Азербайджана идет реклама этих напитков. Поэтому необходимо внести изменение в закон «О рекламе».

| 2019-09-30T15:05:31+00:00 30 сентября 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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