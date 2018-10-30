В парламенте Армении вновь отклонили поправки в Избирательный кодекс

Национальное собрание Армении на внеочередном заседании в понедельник, 29 октября, вновь отклонило предложенные правительством страны поправки в Избирательный кодекс (ИК). Соответствующий законопроект поддержали 62 депутата, один проголосовал против. Для их принятия требовались 63 голоса.

Правительство Никола Пашиняна предлагает снизить проходной барьер для партий с 5 до 4 процентов голосов, а для политических блоков — с 7 до 6 процентов. Кроме того, предполагается увеличить число парламентариев-женщин, повысив их долю до 30 процентов.

Проект нового ИК получил положительное заключение постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека. Венецианская комиссия приветствовала приверженность властей Армении соблюдению международных стандартов при пересмотре кодекса, заявив, что все предлагаемые поправки «преследуют законные цели и в большинстве своем кажутся положительными».

На внеочередном заседании 22 октября за внесение изменений в ИК проголосовали 54 депутата. Поправки поддержали блок «Царукян», Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» и блок «Елк». Депутаты от Республиканской партии Армении — бывшей партии власти отклонили законопроект.

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