В парижском метро из-за сбоя остановились поезда

В метрополитене Парижа произошел технический сбой, из-за которого между станциями остановилось 12 поездов. Пассажиры были вынуждены выйти из вагонов и идти по тоннелю до ближайшей станции. Об этом в среду, 1 августа, сообщает Franceinfo.

В метрополитене Парижа сообщили, что в застрявших поездах находилось несколько сотен пассажиров.

В некоторых поездах оказалась отключена система кондиционирования, что привело к удушью. Пассажиры были вынуждены покинуть поезда и идти пешком до ближайшей станции, несмотря на то, что первые полчаса после остановки машинисты призвали всех оставаться на своих местах и обещали быстрое восстановление движения.

Пассажиры выкладывали видео в соцсети, звонили на горячую линию метрополитена. Некоторые из пострадавших жаловались на отсутствие четких инструкций со стороны машинистов и спасателей, в то же время, другие указывали на организованность процесса эвакуации.

На следующий день метрополитен опубликовал несколько сообщений в Twitter с извинениями перед пассажирами и заверениям, что все недостатки устранены.

Отмечается, что работникам метрополитена пришлось пройти практически всю линию, чтобы убедиться, что в тоннеле не осталось пассажиров.

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