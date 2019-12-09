В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки»

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце.

Переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии начались в 20:20 по бакинскому времени и продолжались более двух часов.

Затем началась первая двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, после чего должна состоятся итоговая пресс-конференция. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

«Нормандский» формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и контактов министров иностранных дел.

В 2015 году прошел второй «нормандский» саммит, на нем было принято соглашение «Минск-2». (РИА Новости)