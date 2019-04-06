В Париже ввели штрафы для пользователей электросамокатов

Власти Парижа ввели жёсткие правила перемещения по французской столице для пользователей электросамокатов. Теперь за езду по тротуарам грозит штраф в размере 135 евро, а за парковку самоката в неположенном месте — 35 евро. Притом не делается различий между личным самокатом и взятым в аренду у шерингового сервиса, сообщает РИА «Новости».

Как объясняют своё решение парижские власти, за последний год количество электросамокатов на улицах французской столицы резко возросло. Парижане с лёгкостью объезжают на них пробки. Однако устройства могут разгоняться до 20 км/ч и несут угрозу пешеходам, подчёркивают в парижской мэрии.

По предварительным подсчётам, в Париже сейчас числится около 15 тысяч электросамокатов. Но уже к концу 2019 года это количество может возрасти до 40 тысяч. При этом в городе в настоящий момент практически нет специальных парковок для них, из-за чего пользователи оставляют самокаты в неположенных местах. Однако местные власти обещают в течение года постепенно решить эту проблему.