В Париже в результате столкновений задержаны 230 человек

Количество участников манифестаций «желтых жилетов» 16 марта по всей Франции достигло 32,3 тыс. человек, что незначительно превышает показатели прошлой недели, сообщает ТАСС.
По обновленным данным, 230 человек были задержаны в ходе противостояний с полицией в Париже, из них 106 остаются под стражей.
В течение дня манифестанты регулярно закидывали полицейских булыжниками мостовой и кусками асфальтового покрытия и мрамора, а также громили и поджигали магазины, рестораны, газетные киоски и автомобили. Согласно кадрам трансляций в Twitter и на Facebook, огнем были уничтожены несколько дорогих машин, а также как минимум один полицейский минивэн. Кроме того, в результате пожара в жилом доме, который устроили вандалы, разгромившие отделение банка Tarneaud на первом этаже, пострадали 11 жильцов и двое полицейских.
В Елисейском дворце сообщили, что на фоне информации о беспорядках в Париже президент страны прервал свой отдых на горнолыжном курорте в Пиренеях, куда он прибыл после многодневного турне по странам Африки.