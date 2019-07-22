В Париже у принца Савойского похитили драгоценности

Грабители похитили из парижской квартиры итальянского принца Эммануила-Филиберта Савойского большое количество ювелирных изделий. Как передает ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Le Parisien.

По данным издания, в момент ограбления квартиры, которое произошло 19 июля, принца и его супруги, французской актрисы Клотильды Куро, там не было. Воры, судя по всему, были хорошо осведомлены о драгоценностях, которыми владела супружеская чета. Как сообщил газете источник, близкий к следствию, «они взяли самую дорогую бижутерию». Примерная стоимость похищенного — €500 тыс.

Расследование ведет парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Принц Эммануил-Филиберт Савойский — единственный наследник нынешнего главы династии Виктора Эммануила Савойского.

| 2019-07-22T14:56:49+00:00 22 июля 2019, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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