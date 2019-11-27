В Париже сотни протестующих фермеров на тракторах заблокировали дороги

Французские фермеры, недовольные политикой властей в области сельского хозяйства, выехали в Париж на сотнях тракторов из разных регионов Франции.
Акция протеста проводится по призыву Национальной федерации профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA) и профсоюза молодых фермеров (Jeunes Agriculteurs).
Работники сфера сельского хозяйства выехали на тракторах по направлению к Парижу рано утром в среду из разных регионов страны: О-де-Франс, Иль-де-Франс, Нормандии, Град-Эст, Бургундии — Франш-Конте, региона Центр — Долина Луары.
«Мы хотим, чтобы власти нас услышали до того, как сельское хозяйство придет в упадок. Мы видим, что Франция, которая была экспортером сельскохозяйственной продукции, перестает ей быть. И мы начинаем больше импортировать продукцию, чем экспортировать. Очень жаль, особенно для страны, у которой огромный потенциал в этой области», — сказал РИА Новости фермер, представитель профсоюза FDSEA из департамента Об Доминик Сити, приехавший на акцию в Париж.
По словам фермера, более 600-700 тракторов, выехавших из разных регионов Франции на рассвете, должны прибыть в Париж. Сейчас они находятся на парижской окружной дороге — Переферик.(РИА Новости)