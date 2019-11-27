В Париже сотни протестующих фермеров на тракторах заблокировали дороги

«Мы хотим, чтобы власти нас услышали до того, как сельское хозяйство придет в упадок. Мы видим, что Франция, которая была экспортером сельскохозяйственной продукции, перестает ей быть. И мы начинаем больше импортировать продукцию, чем экспортировать. Очень жаль, особенно для страны, у которой огромный потенциал в этой области», — сказал РИА Новости фермер, представитель профсоюза FDSEA из департамента Об Доминик Сити, приехавший на акцию в Париж.