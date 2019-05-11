В Париже скончался французский режиссер Жан-Клод Бриссо

Французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо, известный своими киноработами «Звук и ярость», «Белая свадьба» и «Девушка из ниоткуда», скончался в Париже 11 мая в возрасте 74 лет, сообщает РИА Новости.

При этом издание не уточняет обстоятельства смерти режиссера. В свою очередь агентство Франс-Пресс со ссылкой на окружение кинематографиста сообщает, что он умер в больнице вследствие продолжительной болезни.

Бриссо получил две награды Каннского кинофестиваля – в 1988 году за фильм «Звук и ярость» он завоеван «Специальный приз молодежного жюри», а в 2003 году режиссер получил «Премию французской культуры французскому кинематографисту года» за ленту «Тайные страсти».

Monde сообщает, что в фильме 1989 года «Белая свадьба» снялась юная актриса Ванесса Паради, за свою роль она получила французскую премию «Сезар» в номинации «Самая многообещающая актриса».

В 2012 году сообщалось, что Бриссо стал победителем 64-го кинофестиваля в швейцарском городе Локарно и обладателем «Золотого леопарда», а также 90 тысяч швейцарских франков за ленту «Девушка из ниоткуда» .