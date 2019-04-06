В Париже растет число задержанных

Число задержанных в Париже, где проходит акция «желтых жилетов», возросло до 43, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на предварительные данные префектуры полиции.

Ранее сообщалось о 21 задержании в столице.

Сообщается, что правоохранительные органы к 18.30 по местному времени (19.30 мск) произвели в Париже 43 задержания. Отмечается, что эти данные — предварительные.

В 21-ю протестную субботу проходят две согласованные демонстрации «желтых жилетов» во французской столице. Первая стартовала от площади Республики, «желтые жилеты» намерены закончить шествие в районе Дефанс. Вторая демонстрация началась от бульвара Монпарнас. Демонстрации на Елисейских полях, как в прошлые две недели, запрещены.

| 2019-04-06T21:38:51+00:00 6 апреля 2019, 23:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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