В Париже прошла демонстрация против насилия над женщинами

Почти 50 тысяч человек в Париже приняли участие в акции протеста против насилия над женщинами, сообщает телеканал BFMTV

По данным телеканала, мужчины и женщины вышли на демонстрацию «чтобы сказать «стоп» сексизму, сексуальным домогательствам и насилию над женщинами».

Акция, организатором которой стала феминистская организация «Мы Все», прошла от площади Оперы в сторону площади Нации. В ней приняли участие известные личности: актрисы Мюриэль Робэн, Жюли Гайе, Александра Лами шли в начале колонны протестующих. Подобные акции прошли и в других французских городах. Сотни людей принимали участие в демонстрациях в Лилле, Бордо, Ренне, Страсбурге и Тулузе.