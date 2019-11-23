В Париже прошла демонстрация против насилия над женщинами

Почти 50 тысяч человек в Париже приняли участие в акции протеста против насилия над женщинами, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, мужчины и женщины вышли на демонстрацию «чтобы сказать «стоп» сексизму, сексуальным домогательствам и насилию над женщинами».
Акция, организатором которой стала феминистская организация «Мы Все», прошла от площади Оперы в сторону площади Нации. В ней приняли участие известные личности: актрисы Мюриэль Робэн, Жюли Гайе, Александра Лами шли в начале колонны протестующих. Подобные акции прошли и в других французских городах. Сотни людей принимали участие в демонстрациях в Лилле, Бордо, Ренне, Страсбурге и Тулузе.
Сообщается, что в этом году от домашнего насилия погибли по меньшей мере 116 женщин, в прошлом году — 121. Двадцать пятого ноября премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить список «конкретных мер» для борьбы с домашним насилием.(РИА Новости)