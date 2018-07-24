В Париже покончила с собой основательница Femen

В Париже в понедельник, 23 июля, одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство. Об этом сообщает феминистская организация ОНА со ссылкой на Telegram-канал Paris Burns, который вела знакомая Шачко.

Отмечается, что Шачко покончила с собой в своей парижской квартире.

«Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: «Вы все — фейк», — говорится в сообщении.

По словам знакомой Шачко, за последние 2 года девушка пыталась покончить с собой два раза.

Факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соучредитель Femen Анна Гуцол.

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