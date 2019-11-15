В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»

Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
«В понедельник, 9 декабря, состоится саммит Нормандского формата. Он объединит в Париже глав государств и правительств Франции, ФРГ, России и Украины. Перспектива проведения саммита в Нормандском формате обсуждалась летом в ходе встречи президента (Французской) Республики (Эммануэля Макрона) с президентом (РФ Владимиром) Путиным 19 августа в Брегансоне, затем в ходе саммита G7 в Биаррице», — сообщили в администрации французского лидера.
Там отметили, что «саммит пройдет, в то время как в течение лета были достигнуты значительные подвижки в переговорах с целью урегулирования конфликта на востоке Украины».
«В частности, удалось провести отвод войск в нескольких зонах напряженности линии соприкосновения. (Встреча) позволит открыть новый эпизод реализации минских соглашений», — подчеркивают в Елисейском дворце.
| 2019-11-15T21:38:18+00:00 15 ноября 2019, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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