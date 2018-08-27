В Париже на дорогах появится покрытие, которое сделает улицы тише

В Париже этой осенью появятся дороги с новым покрытием, которое сделает улицы более тихими и прохладными в летнюю жару, сообщает «Евро Пульс».

Новое покрытие будет отражать свет и поглощать звук. Его главный секрет – в микроскопических порах у самой поверхности, которые поглощают до 50% звуковых волн, достигающих этой поверхности, в то время как обычные дорожные покрытия отражают звук. Такое покрытие уже используется на французских автомагистралях. Теперь ученые делают его прочнее, чтобы оно выдерживало интенсивный городской трафик.

Первыми новое покрытие «примерят» улицы в центральных округах Парижа: Лекурб, Фермикур и улица Курсель.

 

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| 2018-08-27T08:26:04+00:00 27 августа 2018, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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