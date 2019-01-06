В Париже на акцию протеста «желтых жилетов» собрались сотни женщин

На акцию протеста в субботу вышли около 50 тысяч человек.

Протесты «желтых жилетов» начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.