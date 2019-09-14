В Париже бастуют недовольные пенсионной реформой транспортники

Во французской столице проходит крупная забастовка, которую устроили работники общественного транспорта. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Отмечается, что 10 из 16 линий метрополитена были закрыты. Кроме того, оказалось нарушено движение автобусов и трамваев. Таким образом, из-за забастовки во всем городе наблюдались огромные пробки, а многие горожане предпочли общественному транспорту велосипеды.

Как подчеркивают протестующие, они не согласны с введением правительством единой пенсионной системы. При этом голосование по данному вопросу намечено на 2020 год.

Забастовка работников метро стала крупнейшей с 2007 года, когда французы также были недовольны пенсионными реформами Николя Саркози. (gazeta.ru)