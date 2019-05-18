В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Новая Ирландия (Папуа-Новая Гвинея). Об этом сообщила Геологическая служба США в субботу, 18 мая.
По оперативным данным, эпицентр зафиксированного около двух часов ночи по Киеву землетрясения имел координаты -4.28 градуса южной широты и 153.17 градуса восточной долготы и находился примерно в 7 км восточнее населенного пункта Ласу.
Очаг землетрясения находился на глубине около 22 километров.
По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как «разрушительное».