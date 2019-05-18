В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение

По оперативным данным, эпицентр зафиксированного около двух часов ночи по Киеву землетрясения имел координаты -4.28 градуса южной широты и 153.17 градуса восточной долготы и находился примерно в 7 км восточнее населенного пункта Ласу.

Очаг землетрясения находился на глубине около 22 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как «разрушительное».