В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Новая Ирландия (Папуа-Новая Гвинея). Об этом сообщила Геологическая служба США в субботу, 18 мая.

По оперативным данным, эпицентр зафиксированного около двух часов ночи по Киеву землетрясения имел координаты -4.28 градуса южной широты и 153.17 градуса восточной долготы и находился примерно в 7 км восточнее населенного пункта Ласу.

Очаг землетрясения находился на глубине около 22 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как «разрушительное».

| 2019-05-18T11:03:40+00:00 18 мая 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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