В Папуа-Новой Гвинее из-за извержения вулкана эвакуировали тысячи людей

Вулкан на острове Манам считается одним из самых активных в регионе. Население острова насчитывает 9 тысяч человек, пишет korrespondent.net.

Как пишет агентство, после того, как в воздух выбросило 15-километровый столб пепла, под угрозой оказались три местных населенных пункта. По мнению экспертов, извержение оказалось необычайно большим.

Пострадавших нет, однако власти призывают местное население держаться подальше от области извержения. Начальная его фаза уже закончилась, но есть признаки того, что активность вулкана растет.