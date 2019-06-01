В память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич Трамп распорядился приспустить флаги в стране

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич, где накануне погибли 12 человек, говорится в распространенном в субботу Белым домом тексте распоряжения, сообщает РИА Новости.

До заката 4 июня флаги будут приспущены на Белом доме, административных зданиях, военных базах и кораблях как в США, так и за рубежом, в том числе на зданиях дипмиссий.