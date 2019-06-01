В память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич Трамп распорядился приспустить флаги в стране

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в городе Вирджиния-Бич, где накануне погибли 12 человек, говорится в распространенном в субботу Белым домом тексте распоряжения, сообщает РИА Новости.
До заката 4 июня флаги будут приспущены на Белом доме, административных зданиях, военных базах и кораблях как в США, так и за рубежом, в том числе на зданиях дипмиссий.
В результате стрельбы в Вирджиния-Бич в субботу погибли 12 человек, четверо были ранены. В субботу представители городских властей сообщили журналистам, что трое из них находятся в критическом состоянии.
| 2019-06-02T01:03:05+00:00 2 июня 2019, 02:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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