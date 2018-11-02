В Пакистане убили «духовного отца» талибов

Влиятельный богослов Сами уль-Хак, известный как «отец талибов» застрелен в пятницу в Пакистане, сообщает AP со ссылкой на полицию страны.

Мулла Сами уль-Хак — исламский религиозный деятель, поддерживающий тесные контакты с «Талибаном». Он считается «духовным отцом» движения и является учителем нынешнего лидера организации Хайбатуллы Ахундзады.

Они добавили, что неизвестный напал на богослова с ножом в доме, который он снял в соседнем от столицы городе Равалпинди. Личность нападавшего и его мотивы неизвестны.

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