В Пакистане прошли испытания баллистической ракеты «Шахин-2»

Пакистан провел успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Шахин-2», которая может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью. Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Вооруженных сил Пакистана.

«Пакистан провел успешный тренировочный пуск ракеты класс «земля-земля» «Шахин-2″, — говорится в пресс-релизе. — Учебный запуск был совершен с целью обеспечения оперативной готовности командования стратегических сил армии».

Ракета «Шахин-2» способна поражать цели на удалении до 1,5 тыс. км. Первые успешные испытания данной ракеты были произведены 9 марта 2004 года.

На вооружение армии Пакистана «Шахин-2» была принята в ноябре 2014 года.