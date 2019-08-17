В Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера «Талибана»

В Пакистане в результате взрыва в мечети, который произошел 16 августа, погиб брат лидера афганской террористической группировки «Талибан». Об этом сообщает Голос Америки в субботу, 17 августа.

Отмечается, что младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады был среди четырех погибших при взрыве бомбы.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. Эта провинция долгое время служила убежищем для лидеров и боевиков «Талибана», борющихся с правительством Афганистана.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил, что в результате взрыва было ранено более 24 человек. По его словам, импровизированное взрывное устройство было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма.

| 2019-08-17T18:01:10+00:00 17 августа 2019, 19:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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