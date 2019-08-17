В Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера «Талибана»

Отмечается, что младший брат лидера афганских талибов Хайбатуллы Ахундзады был среди четырех погибших при взрыве бомбы.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Белуджистане. Эта провинция долгое время служила убежищем для лидеров и боевиков «Талибана», борющихся с правительством Афганистана.

Высокопоставленный сотрудник пакистанской полиции сообщил, что в результате взрыва было ранено более 24 человек. По его словам, импровизированное взрывное устройство было установлено под креслом имама и было приведено в действие с помощью часового механизма.