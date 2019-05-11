В Пакистане боевики атаковали гостиницу

Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля. Об этом сообщает iz.ru.

По данным телеканала, террористы вооружены ракетными установками и могут быть одеты в пояса смертников.

Полиция уже прибыла на место происшествия и начала спецоперацию. Боевики окружены сотрудниками правоохранительных органов на лестнице, ведущей на верхний этаж.

Как отмечает министр информации провинции Захур Балиди, все люди из гостиницы эвакуированы. В свою очередь, дежурный офицер Мохаммад Аслам заявил, что в здании присутствовал только персонал.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

| 2019-05-11T21:16:51+00:00 11 мая 2019, 21:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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