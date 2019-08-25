В ожесточенные беспорядки переросли столкновения во французской Байонне

Столкновения противников саммита «Большой семерки» с полицией во французском Байонне переросли в ожесточенные беспорядки, передает РИА Новости.

Протестующие при помощи вырванных из земли ограждений попытались протаранить полицейские заслоны из металлических щитов. Кроме того, хулиганы отламывают от цокольных этажей зданий и тротуаров куски, чтобы затем бросить в стражей порядка.

Правоохранители, в свою очередь, применили баллоны со слезоточивым газом и дымовые шашки. Помимо этого, полицейские использовали шумовую гранату, которая, сообщил корреспондент агентства, оглушил журналистов, работающих на месте столкновений.

Также группа полицейских вышла из заграждения и повалила на землю одного из протестующих и начала его избивать.