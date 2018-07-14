В отставку ушла сотрудница Белого дома

Дженнифер Аранджо, старший директор Совета национальной безопасности, отвечавшая за сотрудничество с международными организациями и союзниками, ушла в отставку.

Аранджо выступала за увеличение числа беженцев, принимаемых США. Однако она проиграла борьбу сторонникам «жесткой линии» в окружении президента Трампа.

Аранджо долгое время была активным членом Республиканской партии. Аранджо работала в избирательном штабе Дональда Трампа в 2016 году, до этого работала в Комитете по национальной безопасности Конгресса.

В сентябре Администрация США должна сообщить о новой квоте приема беженцев на следующий финансовый год. В 2018 финансовом году США готовы принять 45 тыс беженцев – это самый низкий уровень с 1980 года, когда была создана эта федеральная программа.

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