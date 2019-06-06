В отношении Ирана у Франции и США схожие цели

Франция и США разделяют цели в отношении ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил в четверг французский лидер Эмманюэль Макрон перед началом переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Кане (регион Нормандия). Его выступление транслировали местные телеканалы, информирует ТАСС.

«У нас четыре цели, по которым мы должны работать вместе», — сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов. Среди них он назвал «отсутствие у Ирана доступа к ядерному оружию, свертывание деятельности в баллистической сфере, нормализация ситуации в регионе и важнейшая цель — мир».

Макрон отметил, что необходимо начать новые переговоры, чтобы обеспечить эти цели.

| 2019-06-06T19:12:22+00:00 6 июня 2019, 20:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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