В Осло прошли переговоры представителей правительства и оппозиции Венесуэлы

В столице Норвегии, Осло, проходят переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы, сообщил посол Боливарианской республики при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро, сообщает Агентство Анадолу.

«Да, идут переговоры между правительством Боливарианской республики и демократическим крылом оппозиции», — сказал дипломат корреспонденту АА.

При этом он пояснил, что венесуэльская оппозиция подразделяется на радикально настроенную и конструктивную. «Есть группа оппозиции, которую мы называем демократической. К сожалению, есть также воинственная, террористическая и фашистская оппозиция. Это – явные марионетки американской империи», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Валеро не уточнил, кто именно принимает участие в консультациях.