В Осло прошли переговоры представителей правительства и оппозиции Венесуэлы

В столице Норвегии, Осло, проходят переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы, сообщил посол Боливарианской республики при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро, сообщает Агентство Анадолу.

«Да, идут переговоры между правительством Боливарианской республики и демократическим крылом оппозиции», — сказал дипломат корреспонденту АА.

При этом он пояснил, что венесуэльская оппозиция подразделяется на радикально настроенную и конструктивную. «Есть группа оппозиции, которую мы называем демократической. К сожалению, есть также воинственная, террористическая и фашистская оппозиция. Это – явные марионетки американской империи», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Валеро не уточнил, кто именно принимает участие в консультациях.

| 2019-05-17T12:55:12+00:00 17 мая 2019, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss