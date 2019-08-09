В ООН ждут нового постпреда США

Новый постпред США при ООН Келли Крафт может вручить верительные грамоты генсеку ООН и приступить к работе в организации до конца сентября. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, информирует ТАСС.

«Генеральный секретарь с нетерпением ждет начала ее работы в ООН и рассчитывает на такие же продуктивные отношения, какие у него сложились с ее предшественницей Никки Хейли», — отметил он.

«Мы ждем, чтобы назначить дату вручения верительных грамот, и я не сомневаюсь, что это произойдет задолго до недели высокого уровня Генассамблеи ООН», — сказал он.

Сенат Конгресса США 1 августа утвердил кандидатуру Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя.