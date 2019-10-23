В ООН заявили, что тщательно следят за ситуацией в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в курсе прошедших во вторник переговоров между РФ и Турцией по ситуации в Сирии и приветствует любые усилия по деэскалации ситуации в регионе, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Мы следим тщательно за ситуацией на северо-востоке Сирии. Мы в курсе вчерашних переговоров между Россией и Турцией и заявления Турции о том, что на данном этапе нет потребности в проведении новой операции за пределами зоны, где проводилась нынешняя операция», — сказал Хак.

«Генеральный секретарь приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с уставом ООН и международным гуманитарным правом», — подчеркнул он.

По его словам, возврат беженцев должен быть добровольным, безопасным и проводиться в достойных условиях.