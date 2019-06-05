В ООН высоко оценили модельные законы Межпарламентской ассамблеи СНГ

Директор Форума по беженцам Управления Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев Дэниел Эндрес высоко оценил модельные законы Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в этой области, передает РИА Новости.

«Я считаю, что наиболее важной стороной этих модельных законов является их социальная направленность. Эти законы нацелены на интеграцию беженцев в социальную жизнь той страны, в которую они прибывают — у беженцев есть возможность ходить в школы, получить услуги в здравоохранении, получить работу и платить налоги в той стране, в которой они находятся. Это очень большие плюсы модельных законов (МПА СНГ), с которыми я успел ознакомиться. И я считаю, что эту практику нужно перенять всему миру», — сообщил он журналистам.

Эндрес и Генеральный секретарь — руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий в среду подписали меморандум о взаимопонимании между Межпарламентской ассамблеей и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как отметил Кобицкий перед церемонией подписания, МПА СНГ высоко ценит усилия ООН в этом направлении и считает целесообразным привлечение экспертов УВКБ ООН при подготовке модельного закона о беженцах, который разрабатывается в настоящее время.

«Ваш опыт и возможность экспертизы наших документов, я думаю, будут востребованы», — отметил он.