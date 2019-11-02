В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году лимита приема беженцев до 18 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в распространенном в субботу в Женеве заявлении глава этого ведомства, верховный комиссар ООН Филиппо Гранди заявил, что в условиях масштабного вынужденного переселения людей в мире уменьшение возможностей для их приема осложняет гуманитарную работу УВКБ.

«В то время, когда вынужденное перемещение населения в мире достигает рекордных величин, снижение приема ограничивает способность УВКБ выполнять свой мандат по защите беженцев и ослабляет наши возможности для гуманитарных переговоров на глобальном уровне», — отметил Гранди, подчеркнув, что его управление «встревожено этой тенденцией в США и других местах».

Верховный комиссар напомнил, что лишь около половины процента из 26 млн беженцев в мире охвачены программами расселения. Учитывая большое число людей, вынужденно покидающих родину, «потребности в расселении значительно превышают количество предоставляемых для них мест». В США уровень приема на 2020 финансовый год установлен на «существенно меньшем уровне, чем число людей, которые уже ждут расселения» в этой стране, напомнил Гранди. Таким образом, снижение лимита приема в Соединенных Штатах будет означать для многих беженцев отсрочку воссоединения со своими семьями и продолжение состояния неопределенности.

В пятницу в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял решение понизить лимит приема беженцев в 2020 финансовом году до 18 тыс. человек. В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тыс. человек. Таким образом, прием беженцев снижается почти вдвое.