В ООН призвали создать механизм расследования убийств журналистов

«Рекомендации… Генеральной Ассамблее ООН и Совету ООН по правам человека создать действующий инструмент по проведению уголовных расследовании подозрений на целенаправленные убийства или другие акты насилия, направленные на журналистов, защитников прав человека или других личностей, подвергшихся атакам за свою мирную деятельность или выражение мнения», — говорится в докладе Каламар, опубликованном в среду.

По мнению спецдокладчика, данный механизм должен проводить расследования подобных атак в соответствии с международными судебными стандартами, определять возможные пути совершения правосудия на международном, региональном и национальном уровнях, подготавливать необходимую документацию для проведения независимых и честных судебных разбирательств, а также определять иные меры привлечения к ответственности виновных, в том числе на политическом и дипломатическом уровнях. Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.(РИА Новости)