В ООН призвали Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела Кашикчи

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела убитого в Турции саудовского журналиста Джемаля Кашикчи для проведения независимого расследования с участием международных экспертов, сообщает РИА Новости.

«Судмедэкспертиза, включая аутопсию тела жертвы, исключительно важны при любом расследовании убийства, и я призываю власти Саудовской Аравии безотлагательно раскрыть местонахождение его тела», — говорится в заявлении, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека от имени Бачелет.

По её словам, чтобы соблюсти независимый характер расследования убийства журналиста, без политического влияния, к изучению улик и допросу свидетелей должны быть привлечены международные эксперты.

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| 2018-10-30T23:05:16+00:00 31 октября 2018, 04:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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