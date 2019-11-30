В ООН призвали расследовать нарушения прав человека в Эквадоре

«Верховный комиссар ООН призвала к проведению независимых, беспристрастных и прозрачных расследований утверждений о нарушениях прав человека и злоупотреблениях, совершенных в Эквадоре во время акций протеста с 3 по 13 октября, включая убийства, нарушения международных норм и стандартов в отношении применения силы, произвольные задержания, а также грабежи и уничтожение государственной и частной собственности», — говорится в заявлении.