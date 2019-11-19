В ООН озабочены применением оружия при разгоне митингов в Иране

Власти Ирана должны воздержаться от использования боевого оружия при разгоне демонстраций в стране и восстановить доступ в интернет, заявил во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, сообщает РИА Новости.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.

«Мы озабочены сообщениями о нарушениях международных норм и стандартов по использованию силы, включая использование боевого оружия при разгоне демонстраций в Иране во время протестов в пятницу и выходные. Мы особенно встревожены тем, что использование боевого оружия, предположительно, привело к гибели значительного количества людей по всей стране», — сказал он.

| 2019-11-19T16:48:14+00:00 19 ноября 2019, 17:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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