В ООН озабочены применением оружия при разгоне митингов в Иране

Власти Ирана должны воздержаться от использования боевого оружия при разгоне демонстраций в стране и восстановить доступ в интернет, заявил во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, сообщает РИА Новости.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.

«Мы озабочены сообщениями о нарушениях международных норм и стандартов по использованию силы, включая использование боевого оружия при разгоне демонстраций в Иране во время протестов в пятницу и выходные. Мы особенно встревожены тем, что использование боевого оружия, предположительно, привело к гибели значительного количества людей по всей стране», — сказал он.