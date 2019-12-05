В ООН осудили угрозы со стороны КНДР

Представители Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании в СБ ООН, а также Эстония осуждают прозвучавшие недавно угрозы со стороны КНДР и по-прежнему выступают за ядерное разоружение Северной Кореи, говорится в заявлении этих государств.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности применения против КНДР военной силы в случае необходимости. В ответ начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что если США применят против КНДР военную силу, Пхеньян предпримет ответные меры по своему усмотрению, для США они будут «ужасными». (РИА Новости)