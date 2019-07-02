В ООН думают как распределить 1,44 миллиона беженцев

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) ищет возможность распределить 1,44 миллиона беженцев. Эти люди — прежде всего выходцы из Сирии, Южного Судана и Конго — в настоящее время временно проживают в 60 различных странах, заявил глава организации Филиппо Гранди на конференции в Женеве по проблеме переселения беженцев.

Больше всего людей, вынужденно покинувших свои страны в связи с войнами, конфликтами и преследованиями, находятся на территории Турции и стран Восточной Африки. В ООН ищут для них принимающие страны, в которых беженцы смогли бы начать новую жизнь, указал далее Гранди.